Nazilli’de Necati ve Saykolar rüzgarı esti

TRCC Motofest etkinlikleri, Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Sümer Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen Necati ve Saykolar konseriyle sona erdi.

Türk Riders Chopper Clup (TRCC) tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Büyük Anadolu Sürüşü Motofest etkinlikleri, ünlü rock grubu Necati ve Saykolar konseri ile sona erdi.

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Sümer Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen konsere Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Türk Riders Chopper Clup Genel Başkanı Naci Kaya ve kulüp üyeleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Plaket ve çiçek takdimlerinin ardından kulüp üyeleri adına konuşma yapan Gökhan İşçioğlu, “Bizler Türk Riders Chopper Clup olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Büyük Anadolu Sürüşümüzün 3.’sü olan 2018 sürüşümüzün Nazilli ayağındayız. Başlangıç yerimiz Mersin olup Akdeniz kıyılarından devam edip Ege’deki Nazilli durağımızdan sonra turumuz Çanakkale’de sona erecektir. Türkiye’nin 30 ilinde ve KKTC’de, şu anda Nazilli’de arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bizlere burada destek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konsere katılan TRCC üyelerine ve vatandaşlara hoşça vakit geçirmelerini dileyen Başkan Alıcık, Nazilli’nin tarihi dokusu ve ekonomik yapısı ile ilgili konuşmasının ardından, “Nazilli’de Türk Riders Chopper Clup üyelerini ağırlamaktan çok mutlu olduk. Büyük Anadolu Sürüşü’nün 3. etabını Nazilli’de dostlarımızla yapıyoruz, inşallah güzel bir akşam geçiririz. Nazilli her şeyin en güzeline layık” dedi.