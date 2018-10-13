Nazilli'de öğrenciler kulüplerine üye bulmak için yarıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ilklere imza atmaya davam ediyor.

Bu güne kadar sadece birkaç üniversitede başlatılan okul içi kulüp çalışmalarını görsel şölene dönüştürerek tanıtıcı stantlar açan eski öğrenciler yeni öğrencileri kendi kulüplerine çekebilmek için birbirinden ilginç çalışmalara imza attı.

Nazilli'de kurulduğu günden bu yana yenilikçi çalışmaları ile dikkat çeken Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndaki 10 kulübün tanıtımı da hayli ilginç oldu. Türkiye'de sadece birkaç üniversite de uygulanan etkinlikte yeni öğrencilerin kulüplerin işlevleri ve kayıt olduklarında nasıl bir faaliyet içinde olacakları, üye öğrenci ve öğretmenler vasıtasıyla yeni öğrencilere anlatıldı. Açılan stantlarda Kodlama, Bilim Teknoloji, İngilizce, Mesleki Tatbikat, Gezi, Spor, Türk Savaş Sanatları, Anadolu Mektebi ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü olmak üzere toplam 10 kulüple ilgili bilgiler verildi. Okul yönetimi tarafından döktürülen bin kişilik lokmadan da tadan öğrenciler günün sonunda istedikleri kulüplere üye oldu.

Etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulunan Okul Müdürü Bünyamin Aras, “İlk ve Orta Öğretim Eğitim Kurumları Sosyal etkinlikleri yönetmeliğine göre her bir öğrencinin toplum hizmeti çalışması yapması gerekiyor. İlkokullarda 5 saat, ortaokullarda 10 saat ve liselerde 15 saat olarak yapışması gerekiyor. Fakat genelde yapılan şudur öğrenciye toplum hizmeti çok fazla aktarılmaz, sadece iş evrak üzerinde kalsın diye genelde tercih edilen yöntem öğretmen öğrenciyi bir kulübe sevk eder. Biz yenilikçi bir uygulama ve yönetmelikteki esaslara bağlı kalarak, ilk önce kulüpler toplum hizmeti çalışmalarını belirliyor ve bunu kulüp öğrencileri aracılığıyla okuldaki diğer öğrencilere aktarılmasını istedik. Öncelikle bu yöntemle öğrenci kulüp çalışmasından önce hangi toplum hizmeti yapacağına karar veriyor. Onun öğrencilerin bu seçimin bir şenlik havasında olması ve farkındalık oluşturması için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.