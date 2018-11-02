Nazilli'de onlarca proje aynı anda hayata geçiyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi'ndeki yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi Ocaklı Yolu Kuzeyi'ndeki 3 bin 948 metrekare alan üzerinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Nazilli Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen parkın kısa sürede tamamlanarak ilçeye kazandırılacağını belirten Alıcık, “Parkımızda 2 bin metrekare yeşil alan, bin 729 metrekare taş kaplı alan, 128 metrekare çocuk oyun alanı, 70 metrekare fitnes alanı, havuzlu anıt alanı ve 2 adet kamelya bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız 250 şehit, 2 binin üzerinde gaziyle bedel ödeyerek püskürttü. Şanlı milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünü yerine getirmiş ve FETÖ'cü hainlerin karşısında iman ruhuyla durmuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, sivil vatandaşlarımızın üzerine tanklarla, savaş uçaklarıyla saldıran, özel harekat karargahını yerle bir eden zihniyete bu millet tüm dünyaya örnek olacak bir ders vermiştir. İşte tüm bu yaşananların unutulmaması, milli birlik ve demokrasi ruhumuzun yaşatılması için ilçemizde bir park inşa ettik. Allah'ın izniyle kısa sürede tamamlayıp açılışımızı yapacağız” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde birçok projeyi aynı anda hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Alıcık, “Bereketli Mahallesi cami tadilatı, Arslanlı Mahallesi Pazaryeri yapımı, Sevindikli ve Samaili mahalleleri mezarlık düzenlemesi, Yeşilyurt taziye evi, Yukarıörencik Mahallesi okul tadilatı, Eğrek Mahallesi cemevi, Yazırlı Mahallesi muhtarlık binası, düğün salonu ve kahvehane, Güzelköy Mahallesi cami yapımı, Yeşil Mahallede meyve bitkileri parkı, Hisarcık Mahallemizde düğün salonu, Yıldıztepe Mahallemizde tay park, Devlet Karayolu üzerinde yöresel ürünler satış yeri ve kahvaltı salonu, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 11 adet dükkan ile Eğrek Mahallemizde 6. Etap toplu konutlarımızın yapımları sürüyor. Tüm bunların yanında alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda bakım, onarım ve tadilat çalışması yaparak parke taşı döşüyoruz. Nazilli halkı tüm yapılanları görüyor ve takdir ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bizim için önemli olan da bu” diye konuştu.