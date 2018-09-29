Nazilli'de piyasa değeri 100 bin lira olan 232 gram eroin yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle bir otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 100 bin lira olan 232 gram eroin ele geçirildi. 4 bin 500 kişiyi zehirleyecek eroinle yakalanan üç şüpheliden birisi, gazetecilere ‘Sizin ayıbınız” diye çıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye toplu şekilde narkotik madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışma neticesinde kimlikleri tespit edilen S.Ç., D.T.ve E.D. isimli üç şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın çeşitli yerlere zulalanmış halde ve şahısların üstlerinde toplam 232,50 gram eroin maddesi ele geçirildi

Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 500 kullanımlık eroin maddesiyle yakalanan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerini ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösteren şüphelilerden birisinin gazetecilere “Sizin ayıbınız” diye çıkışması dikkat çekti.