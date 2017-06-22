Nazilli’de protokol şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Başkan Alıcık, şehit ailelerine ve gazilere çok önem ve değer verdiğini belirterek, belediye olarak imkânlar ölçüsünde şehit yakınlarına ve gazilere her türlü yardımı ve hizmeti yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Nazilli Belediyesi Menderes Et ve Balık Lokantasında düzenlenen ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Kaymakam İbrahim Küçük ile Eşi Bilge Küçük, Cumhuriyet Baş Savcısı Vekili Çağlar Ertaş Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Samed Demet, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın eşi Selda, kızları Rumeysa Nilgün, Emine Begüm, Melek Gökcen, Şehit Aileleri yakınları ile Gaziler ve aileleri katıldı. İftar yemeği öncesi tüm şehitler Yeni Sinan Cami İmam Hatibi Bilal Ekici tarafından için mevlid-i şerif okunup, dua edildi.

Hep birlikte iftar yapan şehit aileleri ve gaziler, bu birlikteliği gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a şükranlarını iletti. İftar programında kısa bir değerlendirmede bulunan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, organizasyonu gerçekleştiren Nazilli Belediye yetkililerine teşekkür etti. Kaymakam Küçük, "Bilindiği üzere kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç birimiz şehit haberi duymak istemeyiz, ancak bir süre daha bunu duyacağız sanırım. Bunlar bizleri güçlendiren unsurlar. Vatan topraklarını benimseyerek ve fedakarlıklar yaparak buralara geldik. Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır" dedi.

Nazilli Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Jale Keskin, ilçede bugüne kadar vatan uğruna şehit verilen 40 kişi olduğunu dile getirerek, "Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Organizasyonu gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, " Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti bizim en son vatanımız. Bu en son vatana elimizden geldiğince hep beraber sahip çıkalım. Kainat var olduğu sürece dünya var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devleti var olacaktır. Allah’ın yeryüzündeki İslamiyet-i tebliği en son bayraktarlığı bizde kılan en son milletin çocuklarıyız biz. O yüzden Allah’ım yeryüzündeki bu güzel ülkeyi, korusun Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu vatan hepimize yeter. Biz millet olarak herkese kucak açan insanlarız. Bizler böyle bir toprakta yaşadığımızdan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Vatanı olmayanın dili olmaz, namusu olmaz. Bu vatanı elimizden geldiğince değil elimizden gelenin fazlasıyla sahip çıkacağız. Şehitlerimizin tabi ki olmamasını diliyoruz, istiyoruz. Ama bu bir nasip. Keşke bende bu vatan uğruna şehit olabilsem. Gazi olabilsem. Bu vatan için hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitlerimizi Allah’tan rahmet eylesin gazilerimize Allah uzun ömür versin diyoruz saygı ve sevgilerimi sunuyorum " diye konuştu.