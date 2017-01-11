Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:13

Nazilli’de şehit polisler için lokma hayrı yapıldı

Nazilli’de şehit polisler için lokma hayrı yapıldı

11 Ocak 2017 17:13

Nazilli Belediyesi tarafından Nazilli Belediye Meydanında Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir ve Baş Polis Memuru Yener Arslan için lokma hayrı yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatıyla Nazilli Belediyesi tarafından Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir ve Baş Polis Memuru Yener Arslan için lokma hayrı yapıldı. Belediye meydanında dökülüp aynı yerde dağıtılan lokma hayrına sağanak yağmur ve soğuk havaya rağmen ilgi fazla oldu. 5 bin kişilik lokma hayrına Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir’in ailesi ve yakınları da katıldı.

Lokma hayrı öncesi Koca Camiide şehit polisler için mevlit okutan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Geçtiğimiz günlerde görevleri sırasında şehit olan Polis memurlarımız sadece ailelerini değil tüm Nazilli halkını yasa boğdu. Onlar en güzel mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştılar. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Biz onları her zaman hatırlayacağız ve gururla anacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bir kez daha Şehit Baş Polis Memuru Yener Arslan ve Polis Memuru Hasan Özdemir’e Cenab-ı Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ailelerinin, Türk Polis Teşkilatının, Nazilli halkının ve Yüce Milletimizin başı sağ olsun” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç