Nazilli’de şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

Şehit ailelerine ve gazilere desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgazi Kavak, “ Manevi bir iklimin hakim olduğu bu mübarek Ramazan ayında Nazilli Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programında sizlerle bir araya gelmekten şeref duyuyoruz. Sizler, bu ülkenin, Türkiye’nin istiklali için aziz canlarını seve seve feda eden evlatlarımızın bize emanetisiniz. Şehitlerimizin aziz hatırasını hep birlikte yad ediyoruz. Gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi anmak, onlara dua etmek, gazilerimizle dayanışma içinde olmak için bugün hep bir aradayız. Nazillimizin son şehidi Mehmet Dinek kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Kaymakam İbrahim Küçük, “Her zaman büyük bir minnet duyduğumuz ve kendimizi borçlu hissettiğimiz gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini ağırlamaktan ve birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan Müslümanlar için güzel bir vesiledir. Hepinize buraya kadar gelip katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne kadar ülkemiz için canlarını veren şehitlerimize ve hayatlarını kaybetmiş gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

İftara, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Üsteğmen Yalçın Gürenci, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgazi Kavak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İŞKUR Nazilli Şube Müdürü Şahin Altınkurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, Şehit Aileleri Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.