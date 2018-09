Nazilli'de şehitler ve gaziler yad edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören, İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına Nazilli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesinin çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, “TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde verilen önerge ile Sakarya meydan muharebesinde gösterdiği üstün başarı nedeniyle Mustafa Kemal'e rütbelerin en büyüğü olan Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir. O dönemlerde Kıbrıs ile ilgili önemli vasiyetler bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin 1974 yılında şu an burada bulunan gazilerimiz yerine getirerek Kıbrıs'ı işgalden kurtarmış, oradaki vatandaşlarımıza sahip çıkmıştır. Her dönem içerden ve dışarıdan bizleri zehirlemeye kalkışanlara buradan uyarıyoruz; gazilerimiz başta olmak üzere 15 Temmuz ruhunu taşıyan tüm vatandaşlarımız vatanı, ülkesi için nöbettedir” dedi. Karataş'ın okuduğu şiirin ardından istasyon meydanındaki tören sona erdi.

Gazi ve şehitlerin mezarları ziyaret edildi

Protokol üyeleri ve gaziler daha sonra Eğriboyun Aile Mezarlığına giderek buradaki gazi ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Müftü Necati Topaloğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Son olarak Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi ve burada da şehitler için Kur'an okundu. Protokol üyeleri ve bazı gaziler tarafından hazırlanan kavurmalı pilav ve ayran konuklara ikram edildi.

“Gazilik Allah'ın sevgili kulu olmaktır”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, Mustafa kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilmesinden sonra ve kendisine de aynı ünvanı verilmesinden dolayı gaziliğin ne olduğunu anladığını ifade ederek, “Bunu sadece kelime olarak biliyordum. Ancak bugün bunun anlamını çok iyi idrak edebiliyorum. Aldığım bu ünvanla dini yönden Allah'ın sevgili kulları arasına girdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Allah benden sonraki evlatlarıma da önce şehit sonra gaziliği nasip etsin inşallah. Buradaki mezarlığımızda Kore ve Kıbrıs gazilerimiz var. Diğer vazife malullerinden henüz vefat eden yok. Mezarlığımız yeterli değil. Biz buradaki gaziler mezarlığına ölen gazilerimizin yanısıra yine ölen eşlerinin de defnedilebilmesini istiyoruz. Yani öldüğümüzde eşlerimizden ayrılmayalım istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Haluk Alıcık sağolsun bizlere ikinci bir yer verdi. Bundan sonra aynı mezarlıkta eşlerimizle birlikte olacağız. Bu dünyada ayrılmadığımız gibi öbür dünyada da ayrılmayacağız. Bu olay da ilk kez Nazilli'de gerçekleşmiş olacak. Bunu gerçekleştiren beledye başkanımıza gazilerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Her zaman minnetle yad ediyoruz”

Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük, günün anlamına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gaziler gününde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilik, bizim toplumumuzda önemsenen, gerçekten hem dinen hem de milli olarak bizim için çok önemli bir rütbe. Gazilerimiz bizlere emanet. Devletimizin, milletimizin emaneti. Bizler de onlarla belirli zamanlarda birlikte oluyoruz. Onların ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Devletimizin onlarla ilgili sağlamış olduğu imkanları daha olumlu kullanmaya çalışıyoruz. Tabi, insanların malından, mülkünden, canından vazgeçmesi çok kolay şeyler değil. Ama bizim toplumumuz, Türk Milleti, tarih boyunca bunun birçok kez test edildiğinde başarıyla bu sınavı vermiş, binlerce şehit vermiş, binlerce gazi vermiş bir toplumun üyeleriyiz. Onun için eğer buralarda yaşıyorsak, bu hayat devam ediyorsa, bu ülkedeki sahip olduğumuz değerler varsa, bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde olmuştur. Ve halen de olmaya devam etmektedir. Biz kendilerini her zaman minnetle yad ediyoruz. Devletimiz her zaman kendisi için fedakarlıkta bulunanları hayırla yad etmiştir ve yad etmeye de devam ediyor. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizden ahrete intikal edenleri rahmet minnet ile anıyorum. Hayattaki kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. Bu asil millet varoldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet varolmaya devam edecektir. Varlığımızı ve her şeyimizi borçlu olduğumuz kahraman ecdadımızın varisleri olmaktan bir kez daha gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve minnet duyguları ile hatırlamak bizim görevimizdir. İyi ki varsınız hepinize saygılar sunarım” dedi.

Törenlere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Erkin Özbek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Tüm gazi ve şehit yakınları Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlanan araçlarla tören boyunca taşımaları sağlandı.