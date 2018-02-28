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28 Şubat 2018 09:16

Nazilli’de su, toprak, çevre ve halk sağlığı korunuyor

Dallıca Çayı proje alanında incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı.

Nazilli’de su, toprak, çevre ve halk sağlığı korunuyor

28 Şubat 2018 09:16

Dallıca’da hem doğal hem de sosyal yaşam canlanacak” dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Dallıca Çayı proje alanında incelemelerde bulundu.


Dallıca Çayı projesi ile suyu, toprağı, çevreyi ve halk sağlığını koruduklarının altını çizen Başkan Alıcık, “Uzun soluklu, çok emek ve maliyet gerektiren ancak içimizi rahatlatacak bir proje. Çevreci bir belediye nasıl olur bunun en güzel örneğini veriyoruz” dedi.


Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Çayı’nda başlatılan yenileme çalışmaları ile moloz ve hafriyat yığınları temizlenerek söz konusu alana yürüyüş yolu açıldı.


Halkın hoşça vakit geçirebilmesi için peyzaj çalışmaları yürütülen alana kamelyalar eklenerek çay kenarına 30 adet galvanizli direk üzerine 39 adet 120 volt LED armatör takıldı.


Son olarak çevre düzenlemeleri yapılan proje ile ilgili bilgi veren Başkan Alıcık, “Belediyemiz sınır ve sorumluluk sahası içerisinde bulunan Dallıca Mahallemizde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Çay ıslahı, yürüyüş yolları ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Araç trafiği ve parkı için ayrı bir alan oluşturuldu. Parke taşı döşeme çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yeşillendirme yapacak. Dereköy Çayı’nda gösterdiğimiz özveri ve kararlılığı Dallıca Mahallemizde de gösterdiğimize inanıyorum. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




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