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14 Ağustos 2018 08:58

Nazilli’de sulama kanalları üretici için yenileniyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 464 sokakta bulunan eski sulama kanalı yenileme çalışmalarına başladı.

Nazilli’de sulama kanalları üretici için yenileniyor

14 Ağustos 2018 08:58

Günümüz şartlarına uygun olarak yenilenen sulama kanalları 60’lık büz ile bağlantıları yapılarak vatandaşların kullanımına açılacak.


Yeşil Mahalle 464 sokakta bulunan eski sulama kanalı yenileme çalışmaları Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı.


Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için sulama kanallarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “60’lık büz ile bağlantılarını yaparak sulama kanallarımızı günümüz şartlarına uygun hale getirilecek. Su kaybını önlemek, çiftçilerimize daha sağlıklı ve düzenli su aktarımını sağlamak açısından kanallarımız büyük önem taşıyor diye konuştu” diye konuştu.


Nazilli’nin eğitim ve sanayi kenti olmasının yanı sıra tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, “İyi ve organik tarımın beşiği Nazillimizdir. Bu anlamda çiftçilerimizin desteklenmesi ve modern tarım uygulamalarından en iyi şekilde faydalanmalarının sağlanması gerekmektedir. Nazilli Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.




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