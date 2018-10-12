Nazilli'de Sümer Basma Fabrikası ve Atatürk anlatıldı

Nazilli Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği ‘Atatürk'ün Nazilli ziyareti ve Nazilli Sümer Basma Fabrikasını Açışı' konulu konferansta Sümerbank çalışanları ve çocukları anılarını tazeledi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen konferansa Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Dr. Günver Güneş ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enst. Doktora Öğrencisi Büşra Bigat Akça ve Nazilli Sümerbank emeklisi İlhan Öden'in konuşmacı olarak katıldı. Konferansı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ADD Nazilli Şube Başkanı Şafakta Nalan Ayas, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, eski Sümerbank çalışanları ve vatandaşlar izledi.

Konuşmacılar tarafından Sümer Basma Fabrikasının kuruluş ve açılış süreci ile birlikte başta ilçeye olmak üzere çevresine olan etkileri belgelerle anlatıldı. Sümerbank ruhunun mutlaka yaşatılması gerektiğini ifade eden konuşmacılar ortak nokta olarak Atatürk'ün Nazilli'ye ve Nazilli Sümer Basma Fabrikasına büyük önem verdiğini de sözlerine eklediler.

“Fabrika ilçe ve çevresini geliştirdi”

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın ilçeye etkileri üzerine bir konuşma yapan Büşra Bigat Akça, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında fabrikanın açılması ile birlikte sosyal ve kültürel açıdan ilçe ve çevresi başta olmak üzere ülke genelinde hatta uluslararası bir etki ortaya çıkardığını belirtti. Akça, “Fabrika şehrin ekonomik refaha kavuşması, elektrik temini, imar, su kaynağı oluşturma, sağlık, eğitim ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanmasında öncü olmuş, nüfusun hızla artmasıyla ilçedeki üretim faaliyetleri de doğru orantılı olarak artmış, tarım üreticisinin ve bölge esnafının yüzü gülmeye başlamıştır. Alışveriş kızışmış, ticaret artmış, bereket fazlalaşmış, Nazilliler refaha kavuşmuştur. Nazilli kent pazarının kurulduğu Perşembe günleri izdihamlar yaşanmaya başlamış ve rahat alışveriş yapılamaz, olmuş bunun üzerine devlet pazar alanlarını genişletmiştir.” dedi.

Sosyo-Kültürel Boyut

Akça, fabrikanın açılışının sosyo-kültürel boyutta da büyük etki yaptığını ifade ederek, “Nazilli'de fabrikadan önce kültürel faaliyetlere baktığımızda elle tutulur bir aktivite ile karşılaşmak pek mümkün değildir. Fabrika ilçe halkının kafa yapısında ciddi bir değişim gerçekleştirmiştir. Her bakımdan modernlik timsali olan bu kurumun ilçelerinde açılması adeta Nazilli halkının çağdaşlaşma gereği duymasına sebep olmuş, halkı bu fabrikaya yarışır vatandaş olma olgusuna itmiştir. Fabrikanın eğitim faaliyetlerine önem vermesi ilçede de eğitim faaliyetlerinin artmasına sebep olmuştur" diye konuştu

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enst. Doktora Öğrencisi Büşra Bigat Akça konuşmasının sonunda Akça, Nazilli Sümer Basma Fabrikası'nın her anlamda ilçeyi refaha ulaştırdığını ifade etti.

Panelin sonunda soruları da yanıtlayan konuşmacılara dileklerini söyleyen izleyici Sümer Basma Fabrikasının müze olması ve anılarının sonsuza dek yaşatılması gerektiğini belirtti. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, konferansın sonunda konuşmacılara plaketle teşekkür etti.