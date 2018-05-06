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06 Mayıs 2018 17:18

Nazilli’de şüpheli ölüm

Aydın’ın Nazilli İlçesinde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi kiraladığı evin balkonunda ölü bulundu.

Nazilli’de şüpheli ölüm

06 Mayıs 2018 17:18

Yan balkondaki gürültüye bakan komşuları tarafından ihbar edilen olayla ilgili başlatılan soruşturmada şahsın ölüm nedeni araştırılıyor.


Edinilen bilgiye göre olay Şirinevler Mahallesi 291 sokak 12 numarada meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında 112 sağlık ve 155 Polis İhbar hattına gelen ihbarla olay yerine gelen ekipler balkonda yatar vaziyette buldukları şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede isminin Cuma Şahin olduğu öğrenilen şahsın cesedi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına ulaşılamadı. Yaklaşık 10 gün önce bir suçtan dolayı yakalandığı öğrenilen şahsın Nazilli açık cezaevinde kaldığı ve 2-3 gün önce serbest kaldıktan sonra adı geçen adresteki evi kiraladığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, cesedin ise ilk incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.




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