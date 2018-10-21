Nazilli'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasından bir kişi hayatını kaybetti. Kazada karayoluna çıkan şahıs karanlığın da etkisiyle kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Nazilli'ye 5 kilometre mesafede bulunan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü yakınında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Bozdoğan'dan döndükleri öğrenilen F.D. yönetimindeki 09 AAB 842 plakalı kamyonet Nazilli'ye 5 kilometre kala karanlıkta aniden yola çıkan kimliği henüz belirlenemeyen 27-28 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin sağ ön tarafı büyük hasar görürken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs feci şekilde olay yerinde yaşamını kaybetti.

Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın öldüğünü belirlemesinin ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tek taraflı trafiğe kapatıldı.

Öte yandan ölen şahsın kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.