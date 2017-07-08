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08 Temmuz 2017 15:15

Nazilli’de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Nazilli’de trafik kazası: 2 yaralı

08 Temmuz 2017 15:15


Kaza, Nazilli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ile Ordu Caddesi’nin kesiştiği döner kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; belediye istikametinden seyreden 09 CCV 34 plakalı araç sürücüsü A.Y. o sırada kavşaktan dönmekte olan A.M.B. kontrolündeki 09 NH 291 plakalı aracı son anda fark etti. Ani fren yapan A.Y. hızını alamayarak 09 NH 291 plakalı araca yandan çarptı. Kazanın şiddeti ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken araçların sürücüleri ise asayiş ekipleri ile birlikte karakola sevk edildi.


Öte yandan hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.




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