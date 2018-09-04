Nazilli’de trafik kazası; 3 yaralı

Kaza, Nazilli’ye bağlı Arslanlı Mahallesi Ödemiş-Beydağ karayolunda sabah 09:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bekir D. idaresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 34 BBU 958 plakalı kamyonet, görgü tanıklarının iddiasına göre; aşırı hız nedeniyle virajı alamadı. Kontrolden çıkan kamyonet, önce S.B. yönetimindeki 35 AE 516 plakalı kamyonete daha sonra da İ.S. idaresindeki 09 ND 702 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hızını alamayan kamyonet tarlaya devrildi. Kazada 35 AE 516 plakalı kamyonette bulunan sürücü S.B., eşi C.B. ve çocukları E.B. yaralandı.

Şoför mahallinde sıkışan S.B., itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Büyükşehir belediyesine ait kamyonet sürücüsü B.D. ve hafif ticari araç sürücüsü İ.S. kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.