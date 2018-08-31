Nazilli’de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kazadan sonra kaçan otomobilin sürücüsü ise emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza İsabeyli Mahallesi Yeşildere Mevkiinde sabah 04.00 civarında meydana geldi. Emrah Doğan’ın kullandığı 09 PA 209 plakalı motosiklet, Oğuz D. yönetimindeki 09 PR 036 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 31 yaşındaki Emrah Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Oğuz D.’nin kaçtığı, Jandarma ve Polis ekiplerinin operasyonu sonucu 2 saat içinde yakalandığı öğrenildi. Emrah Doğan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Doğan’ın cenazesinin Nazilli’ye bağlı Beyerli Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.