Nazilli’de ‘Yapay zeka nesli ve STEM uygulamaları’ anlatıldı

Okulun konferans salonunda düzenlenen panele katılan ADÜ’lü akademisyenler STEM’i anlattı.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen ‘Yapay zeka nesli ve STEM uygulamaları’ konulu panele Nazilli Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli’deki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullardan temsilci öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

“Yapay Zeka insanlığa faydalı mı?”

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Aras’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk konuşan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yılmaz Kılıçaslan, “Yapay zeka nedir? Yapay zekanın dünü, bugünü ve geleceği, yapay zekanın geleceği; kıyamet senaryoları, yok olabilecek mesleklerden söz etti. Hesap makinesinin icadından bu güne kadar gelişim gösteren teknolojiyi, bilim insanlarının günümüze kadar süregelen tartışmalarını ve buluşların getirdiği yenilikleri slayt eşliğinde anlattı. İlkel araçlar, makineler ve bilgisayarlarlarla birlikte yapay zekanın gelişiminin tehlike mi yoksa insanlığa faydalı mı olduğunun bilim dünyasında tartışma konusu olduğunu ifade eden Kılıçaslan, “Bilim insanları; ‘kendimizden daha zeki makineler tasarlar, onlar da kendilerinden daha zeki makineler tasarlayacak ve bu şekilde devam edecek sonsuz döngüde insan zekası çok gerilerde kalacaktır’ düşüncesinin yanı sıra bu gelişmeyle birlikte kıyamet senaryoları da yazmaktalar. Ayrıca yapay zekanın gelişimi ile dünyadaki birçok meslek yok olacak. Yapay zekalar kullanıldıkça beynimizin matematiksel gücü gerileyecek, tembelleşecek ve sonuç olarak gelecekte büyük tehlike ile karşı karşıya kalacağız. Ama makinelerin zekası hiçbir zaman insan zekasını geçemeyecek. Çünkü bizde onlarda olmayan irade var” dedi.

“Sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır”

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Matematik Eğitimcisi Doç.Dr.Ersen Yazıcı, STEM ve önemini anlattı. Yazıcı konuşmasında, “Yapay zeka nesli ve STEM uygulamalarının yanısıra STEM çalışmalarının amacı Fen ve Matematik derslerindeki düşük başarı, bu disiplinlere bağlı mesleklerdeki kaliteli insan ihtiyacıdır. Tek disiplini bilmenin yetersizliğine karşı STEM birden fazla doğru cevaba izin verir ve hatayı yeniden ele almayı öğrenmenin bir parçası görür. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi disiplinleri bir araya getirerek aralarındaki ayrımı ortadan kaldırarak, anaokulundan üniversiteye kadar bu eğitim yaklaşımının öğrencilere uygulanmasıdır. STEM eğitimi sayesinde sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak FeTeMM biçiminde de adlandırılmaktadır. STEM eğitiminin temelinde; öğrencileri içerik öğrenmekten daha çok sorgulamaya, araştırma yapmaya, üretime ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirme vardır. Bu eğitimde de öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Eğiitm, kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Bilgi, işlemsel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, inovasyon=teknoloji+ yetenek, entelektüel merak, yaratıcılık, bilgi ve medya okuryazarlığı ve girişimcilik 21. Yüzyıl becerileridir. 21. Yüzyıl öğrencileri ise beceri, bilgi ve uzmanlık alanında yetiştirilmelidir. Yol haritası da buna göre seçilmelidir. Çağımız mesleklerinin yüzde 60’ı yakın gelecekte değişecek ya da tamamen yok olacaktır. Bu değişime ayak uydurmada STEM eğitimi ve 21. Yüzyıl becerileri göz ardı edilemeyecek unsurlardır. Buradan hareketle tüm eğitim paydaşlarının bu konuda farkındalığın geliştirilmesi ve bu değişime ayak uydurabilmesi çok önemlidir. Doğru cevabı bilen öğrenci değil, doğru soruyu sorabilen öğrenci yetiştiriniz. Bilgi, doğru soru ile üretilir” dedi.

“Bizi büyük bir tehlike bekliyor”

Konuşmasının sonunda karamsar bir senaryosunun da olduğunu ifade eden Yazıcı, “Sanayileşme ile birlikte makinalar hayatımıza girdi. Bir bedensel olarak zayıfladık. Yapay zekalar ise zihnimizin yerini aldı. Yapay zeka zihnimizi zayıflatır. İşlem yapma yeteneğimiz zayıfladıkça karar alma süreçlerimizi yapay zekalara bıraktıkça, bizi bekleyen en büyük tehlike bedensel gücümüzle birlikte zihinsel zekamızın da zayıflamasıdır. Şahsi fikir olarak bizi bekleyen en büyük tehlike budur” dedi. Bilişim Uzmanı Murat Yusufoğlu’nun da sunumunun ardından sorular cevaplandırıldı. Son olarak konuşmacılara birer buket çiçek verilerek teşekkür edildi.