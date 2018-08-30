Nazilli’de Zafer Bayramı kutlamaları

yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Nazilli’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Törene Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jn. Kd.Yzb. Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, diğer ilçe protokol üyeleri, Siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi’nin sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erol Or Yaptı. Or, “Bugün asil Türk Milleti ve kahraman Türk Ordusu’nun ebedi Başkomutanı ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde milleti ile bütünleşerek 96 yıl önce gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü gururla kutluyoruz. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek manda ve himayeyi reddeden, yalnızca Türk Ulusunun vatan sevgisine ve özgürlük tutkusuna güvenen Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da çok güç şartlarda Samsun’a çıkmasıyla milli mücadele başlatılmıştır. Onun önderliğinde; kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu ile hurda demirlerden silah, mermi yapılarak atla, kağnı ile ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolası ile başlatılan mücadelede, dünyada eşi görülmemiş bir kurtuluş savaşı kazanılmıştır. 26 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlayan büyük taarruz 28-29 Ağustos günlerinde başarı ile gelişmiş, düşman teslime zorlanmış ve 30 ağustos 1922 günü yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türk Ordusu kesin zafere ulaşmıştı. Bugün hep birlikte Atatürk’ün çizdiği yolda milletçe, milli birlik ve beraberlikten doğan kuvvetli bir devlet olmanın kıvancını paylaşıyoruz” dedi.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından kaymakamlıkta tebrikat töreni düzenlendi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık tebrikleri kabul etti. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük konuşmasında, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, zaferin mimarı ve cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları, şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anarım“ dedi.