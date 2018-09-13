Nazilli'de ziller eğitim için çalmaya hazır

Nazilli Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını belirterek; “Bu yıl Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Nazilli Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin ek binası hizmete girecek” dedi.

Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen kahvaltını ardından konuşan Dağaşan, "Gelecek nesillere her alanda huzurlu bir ülke bırakmak milli, manevi ve evrensel değerlerle donatılmış bir eğitim ile mümkündür. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük katkısı olan velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ile yeni umutlar ve yeni heyecanlarla, her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü bir başlangıç yapmayı umuyoruz” dedi.

Derslik başına 21 öğrenci ortalaması

Öğretmen sayısının yeterli olduğunu, bir sınıfa derslik başı ortalama 21 öğrenci düştüğünü ve ilçe genelinde 33 bin 894 öğrenciye eğitim verileceğini ifade eden Dağaşan, “Nazilli'de toplamda 33 bin 894 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacağız. Bu öğrencilerimizin 2 bin 578'i anaokulu, 8 bin 240'ı ilkokul, 8 bin 470'i ortaokul, 8 bin 349'u lise ve bin 236'sı da özel eğitim okulu öğrencisi. Toplamda 2 bin 44 öğretmen ile çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Derslik başına da 21 öğrenci ortalamamız var. Ancak bazı yerlerdeki yığılmalar nedeniyle bazı sınıflarımızda öğrenci sayımız 40' geçmektedir. Bununla ilgili düzenleme yapmak için yoğun şekilde çalışmaktayız. Bin 785'i kadrolu olmak üzere 259 tanesi de özel okullarda personelimiz mevcut. Müdürler toplantısının ardından da ihtiyaca göre 60-70 civarında ücretli öğretmen alacağız” diye konuştu.

İki yeni okulda öğrenciler eğitime başlıyor

Nazilli'ye iki yeni okul açıldığı müjdesini de veren Dağaşan, “İlçemizde bu yıl iki okulumuz daha hizmete giriyor. Biri (BİLSEM) Bilim Sanat Merkezi. Bu yıl itibariyle 64 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacak. Ayrıca daha önce Süleyman Efendi İlkokulu olarak hizmet veren okulumuz normal öğrenci kapasitesinin altında kaldığı için kapatıldı. Öğrencilerini taşıma sistemi içerisine aldık. Onun yerine Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu açtık. Toplam öğrenci sayımız 54. Bunların 40'ı da orta ağır düzeydeki öğrencilerimiz için kullanılacak” şeklinde konuştu.

Dağaşan konuşmasının sonunda ilçenin batıya doğru genişleyerek büyüdüğünü ve doğal olarak da okul ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, “İlçemizde eğitim alanında yatırımlar devam ediyor. Ancak hızlı gelişen batı tarafımızda okul ihtiyacı doğuyor. Bununla ilgili yer sorunumuz var. Yer sorununu aşarsak yeni okul için çalışma başlatacağız. Ayrıca eski Nazilli Devlet hastanesi yerinin okul yapımı ihaleleri tamamlanmak üzere. Burada da yakın zamanda 32 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak. Hayırseverlerimizden de okullarımıza deste vermelerini diliyoruz” dedi.