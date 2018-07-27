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27 Temmuz 2018 22:14

Nazilli’de zincirleme kaza: 5 yaralı

Aydın Nazilli ilçesi Dallıca kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nazilli’de zincirleme kaza: 5 yaralı

27 Temmuz 2018 22:14

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Ali A. yönetimindeki 20 U 5880 plakalı mermer yüklü Tır, Dallıca kaşağına geldiğinde fren mesafesini koruyamayarak kırmızı ışıkta bekleyen 20 ANH 84, 09 PE 365, 09 N 1520 ve 09 F 4610 plakalı araçlara çarptı. Zincirleme kaza sonrası Aydın Aygan, Mutlu Çopur, Hüdai Yıldız, Umutcan Yemez ve Ayfer Köylü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası Nazilli-Aydın karayolunda trafik yaklaşık bir saat tek şeritten verildi.




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