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03 Temmuz 2017 12:43

Nazilli’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nazilli’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

03 Temmuz 2017 12:43


Kaza, Denizli-Aydın yolu Nazilli dörtyol yakınlarında sabah 9.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 U 5610 plakalı araç sürücüsü Süleyman T., yol üzerinde ilerlerken aniden hızını düşürdü. Önündeki aracın yavaşladığını fark etmeyen 09 RM 913 plakalı araç sürücüsü Hasan P. hızını alamayarak araç önde seyir eden araca arkadan çarptı.


Ardından aracını durduramayan 06 EHK 78 plakalı araç sürücüsü Murat T. de 09 RM 913 plakalı araca vurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıyı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısa süreli olarak Denizli-Aydın yolunun bir kısmını trafiğe kapatan polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttuktan sonra araçları otoparka çektirdi.




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