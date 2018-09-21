Nazilli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, aynı yöne giden kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada kontrolden çıkan bir araç park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Nazilli- Bozdoğan karayolu Menderes Köprüsü girişinde meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Ö. idaresindeki 20 ACL 75 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden ve hatalı dönüş yaptığı iddia edilen Arif K. yönetimindeki 09 RD 197 plakalı kamyonete sağ arka tarafından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarında park halinde olan 09 RA 743 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Arif K. ve araçta yanında bulunan eşi Zeynep K. ile hafif ticari araç sürücüsü Hasan Ö. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.