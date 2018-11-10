Nazilli'deki iş kazasıyla ilgi olarak firmadan açıklama

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün bir inşatta meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili olarak yüklenici firma tarafından açıklama yapıldı.

İnşaatın yüklenicisi olan Yeni Yapı A.Ş.'den yapılan açıklamada; “9 Kasım Cuma günü saat 11:30 sularında projemizde yaşanan elim kaza sonucu, kaba yapı taşeron firmanın bünyesinde bulunan işçi kardeşimiz Mustafa Uzun'u kaybettik. Olay 7. katta bulunan dikey kolon elemanlarının kalıp montaj işlemi esnasında gerçekleşmiştir. Bu tip bir yapıda, kalıp sistemlerinin ağır olması dolayısıyla montaj ve söküm işlemlerinin kule vinç marifetiyle yapılması gerekirken; ne yazık ki işçi kardeşimizin kendi başına inisiyatif alarak montaj işlemini kule vinç olmadan yapmaya yeltenmesi, kalıp malzemesi ile birlikte kontrolünü kaybetmesine neden olmuştur.

Kalıp malzemelerinin döşeme çevresinde bulunan ilk kademe koruma bariyerini yıkması sonucu, Mustafa Uzun bu malzemeler ile birlikte boşluğa düşmüştür. Akabinde yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan güvenlik ağlarına takılıp kalmış; fakat kalıp malzemesinin düşerek güvenlik ağını parçalaması sonucu zemin kata düşmüştür. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır.

İş güvenliği kuralları gereği işe girişler için gerekli raporlar, eğitimler, kişisel koruyucu donanımları teslimleri ve diğer tüm prosedürler yerine getirilmiş; bu işlemlerle ilgili belgeler de adli mercilere teslim edilmiştir.

Ayrıca kaba yapı ve iş güvenliği hizmeti veren taşeron firmalarda yapmış olduğumuz denetim ve kontrollerden sonra gerekli yaptırım ve uygulamaları devreye sokacağımızı bildirmek isteriz. Hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup incelemeler itinayla devam etmektedir.İşçi kardeşimiz Mustafa Uzun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, tüm çalışma arkadaşlarına ve proje ekibine başsağlığı diliyoruz” denildi.