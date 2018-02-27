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27 Şubat 2018 08:32

Nazilli’deki mimarlardan Başkan Alıcık’a ziyaret

Nazilli Mimarlar Odası Başkanı Murat Tosun ve yönetimi Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret ederek ilçe çapında gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Nazilli’deki mimarlardan Başkan Alıcık’a ziyaret

27 Şubat 2018 08:32


Nazilli Mimarlar Odası Başkanı Murat Tosun, Başkan Yardımcısı Umut Gırtosun ve yönetim kurulu üyeleri Zühtü Yalçın, Erdoğan Ünsal ve Mustafa Özhan, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Alıcık’a ilçe çapında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tosun, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte başkanımızı makamında ziyaret etmek istedik. İlçemizde çok güzel projelere imza attı. Mimarlar Odası’nın yanı sıra esnaf odalarının da yanında oldu” ifadelerini kullandı.


Ülkenin gelişmesi ve güzelleşmesinde mimarların ve mühendislerin büyük rol oynadığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Murat kardeşim ve yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem kent, hem meslek hem de ülke menfaatlerini gözeterek çalışacaklarına inanıyorum” diye konuştu.




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