Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 00:51

Nazilli’deki seri cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 22 Ağustos günü Muammer Aksoy Mahallesinde öldürülen Erhan ve Ercan H.

Nazilli’deki seri cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

16 Eylül 2017 00:51

isimli iki kardeşin katil zanlısı olarak aranan Vedat D. Nazilli polisinin başarılı çalışması sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, diğer katil zanlısı Fuat D.’nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Muammer Aksoy Mahallesinde Erhan ve Ercan H. isimli kardeşleri öldürdükleri gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkartılan Vedat D., ve Fuat D.’yi yakalamak için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel bir ekibin günler süren takibi sonucunda İzmir’de saklandığı tespit edilen zanlılardan Vedat D., kıskıvrak ele geçirildi. Diğer cinayet zanlısı Fuat D.’nin ise yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.


Bilindiği gibi; 22 Ağustos 2017 günü Nazilli merkez Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan Nazilli Gıdacılar Çarşısı yakınlarında yerde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Belirtilen adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, 35 TAY 59 plakalı otomobilin birkaç metre ilerisinde yerde yatan iki kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Erhan ve Ercan H. isimli iki kardeş olduğu belirlenmişti. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet zanlısı olarak Vedat ve Fuat D. isimleri kardeşlerin eşgalini belirlemiş ve yakalanmaları için çalışma başlatmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç