Nazilli’deki yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.30 sıralarında Dallıca Mahallesi’ndeki Dallıca Çayı yanı, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünün arka kısmında bulunan incir işletme ve paketleme tesisinde çıktı. Fabrikanın arka tarafında bulunan trafodan dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarı ile ilk önce Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Trafonun patlaması ile kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makinesi istendi. İncir paketleme tesisinin doğu tarafında bulunan ve yüksek duvar nedeniyle müdahalede zorlanan ekiplerin imdadına yetişen Nazilli Belediyesi Fen İşlerine ait iş makinesi, duvarı yıkmasıyla müdahale etkili oldu. Havadan da Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri 3 sorti yaparak yanan tesis üzerine su boşalttı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır idaresinde yürütülen söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri, AYDEM ekipleri ve fabrika çalışanlarının müdahaleleri ile trafo arızasından kaynaklandığı iddia edilen yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangında incir işleme tesisinin trafosu tamamen yandı. Tesisin çatısının bir bölümü ve içeride bulunan ambalaj malzemeleri büyük hasar gördü. Tesisin kuzey tarafında bulunan komşu deponun çatısına ulaşan yangın depoda bulunan malzemelere de zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlk müdahale tartışması

Yangın sırasında tesis çalışanları Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin olaya geç müdahale ettiği iddiasında bulunarak çalışanlarla zaman zaman tartışmaya girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, ilk ihbarın arazi yangını şekilde yapılması nedeniyle önce tek araçla yangın yerine geldiklerini belirterek, "Bize gelen ihbar arazi yangını şeklindeydi. O nedenle biz de önce tek ekiple olay yerine geldik. Ancak olayın büyüklüğünü görünce hemen Nazilli, Kuyucak ve Sultanhisar ekiplerini de desteğe çağırdık. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri ve yangın söndürme helikopterinin desteği ile koordineli bir şekilde çalışarak yangını büyümeden kontrol altına aldık. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür can kaybı yok. Dumandan etkilenen yok. Ancak incir işleme tesisi büyük zarar gördü. Yanda bulunan deponun çatısında ve bazı mallarında hasar var. Yangın trafonun duvarının yıkılmasının ardından iş makineleri ve ekiplerimizin fabrika içerisine girmesi ile tamamen kontrol altına alındı. Herkese geçmiş olsun" dedi.