Nazilli’deki yangında bir ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Nazili Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu’nun arka sokağındaki Ahmet Hastürk’e ait ahır olarak kullanılan boş evde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Depo ve ahır olarak kullanılan tek katlı boş evde bulunan bir at ile traktör vatandaşlar tarafından son anda alevlerden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında vatandaşların da büyük gayretleriyle yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangın yerinde incelemede bulunurken, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.