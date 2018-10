Nazillili AK Partililerden Kızılay'a kan desteği

Türk Kızılay'ı ve AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı ortak bir organizasyonla Nazilli'de kan bağışı kampanyası düzenledi. Türk Kızılayı Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol ve AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar'ın ev sahipliğinde düzenlenen bağış kampanyasında AK Partili İlçe Yöneticileri, partililer ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

“Haydi Nazilli, damlaya damlaya can olur” sloganı ile Nazilli Belediye Meydanındaki Kızılay'a ait Kan Toplama Aracında buluşan partililer hep birlikte kan bağışında bulundu.

Gönüllü bağışçılardan Emekli Din Görevlisi Rıdvan Aydın, böyle bir kampanyada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yurdumuzda zaman zaman trafik kazaları, afetler ve hastalıklardan dolayı kan ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı böylesine güzel bir kampanya ile Kızılay'a destek veren AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

AK Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu kan bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Damlaya damlaya göl olur ismini verdiğimiz bugünkü etkinliğimiz, Kızılay ile birlikte AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatımız olarak yapmış olduğunuz bir organizasyon. Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetlere sürekli olarak destek veriyoruz. Hem Gençlik Kolları olarak hem Ana Kadememiz olarak, AK Parti Nazilli olarak desteğimiz sürecek. Ben zaten her 3 ayda bir düzenli olarak mutlaka kan veriyorum. Kızılay'dan “Kan verme süreniz dolmuştur, mutlaka bekliyoruz” şeklinde telefonumuza mesaj olarak da cevap geliyor. Kızılayın düzenli olarak kana ihtiyacı var. Ve biz gençler olarak buna sürekli olarak destek vermemiz gerekiyor. İnşallah bu desteği her daim Nazilli olarak biz vereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Kan bağışında bulunan partililerine teşekkür eden AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, “Bugün AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı olarak Türk Kızılayı ile ortak bir çalışma, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaz aylarında kan bağışçılarının azalması ve stokların azalması sebebiyle bir kampanya yaparak katkı vermek istedik. Bundan sonraki süreçte de biz AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları, Ana Kademe, Gençlik Kolları'mıza birlikte, bütün üyelerimizle birlikte Türk Kızılayı'na ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için kan vermeye devam edeceğiz inşallah. Bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı olarak bundan sonraki süreçte de sürekli olarak en azından 3-4 ayda bir bu kampanyaları destek vererek ülkemizin ihtiyacı olan, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kanların sağlanması noktasında katkı vermek istiyoruz. Bir ünite kanın üç tane hayat kurtardığını biliyoruz. Ve partili-partisiz herkesin, bütün vatandaşlarımızın da kampanyaya desteğe, kan vermeye davet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz AK Parti Teşkilatı olarak inşallah bu kampanyalarımızı sürekli devam ettirip Türk Kızılayı'na katkı vermek istiyoruz. Bugün itibariyle katkı verecek olan bütün üyelerimize, bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Türk Kızılay'ı ile birlikte AK Parti Teşkilatı olarak hep beraber kan kampanyasına kan vermeye davet ediyor ve bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Türk Kızılayı Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şeno ise “AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı'nın önderliğinde Nazilli ilçemizde güzel bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Bizim her zaman söylediğimiz ‘kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.' Bu doğrultuda da bizim için düzenli ve gönüllü bağışların devamlılığı açısından, stoklarımızda her an kan bulunması çok son derece önem arz etmektedir. O yüzden bir haftanın 7 gününe yayılmış yurt çapında organizasyonlarımız var. İnsanların sürekli kan ihtiyacı var. Kanında insan dışında başka bir kaynağı yok. Zaten kanımız 100-120 gün sonra kanımız yaşlanıyor ve ölüyor. Dolayısıyla üç ayda bir erkekler, 4 ayda bir kadınların kan bağışı yapmaması için hiçbir neden yok. Sağlık açısından da çok ciddi problem yoksa 50 kilo ve üzerindeki 18-65 yaş arası herkes kan bağışı yapabilir. Ve bir gün hepimizin de hasta ve hasta yakını olacağımız unutmadan tüm vatandaşlarımıza düzenli kan bağışında çağırıyorum. Biz aldığımız kanların hepsini en son teknolojik testlerden geçiriyoruz. Kanla bulaşan hastalıklar var. Bu nedenle çok titiz testlerden geçiriyoruz. Aldığımız kanı üçe ayırıyoruz. Yani bir ünite kandan 3 kişi faydalanabiliyor. Sağlıklı şekilde hepsini hastanelerimize kullanıma hazır ulaştırıyoruz. Eğer hastanemizde kan yok ise, büyük kanamalarda binlerce insan kan bağışında bulunsa da dahi yapılan testler en az 3 saat sürüyor. O yüzden bizim için önemli olan her an kullanıma hazır kan ve kan ürünlerinin olmasıdır. Bir kan hayat kurtarır ama kan sürekli ihtiyaçtır. Acil bir ihtiyaç değildir. Acil ve sürekli ihtiyaçtır. Yani bu kan bağışını da düzenli ve yıllara yaymak hepimizin elinde. Vücuda hiçbir zararı yok. Tam tersine, kan bağışı sağlık açısından da faydalı bir olaydır. O yüzden herkesi kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.

“Türk Kök hücre projesi”

Dr. Aydın konuşmasının sonunda, kemik iliği nakli diye bilinen kök hücre nakilinden de söz ederek; “Son 3 yıldır Türk Kök Projesi olarak ülkemizde uygulanan, yani 18-50 yaşındaki sağlıklı bireylerin kök hücre bağışçısı olması konusunda da çalışıyoruz. Biz onların testlerini yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda da hastaların hazır testleri var. Dolayısıyla nakil bekleyen bir Lösemi, bir kanser hastası çıktığında o kişiyle iletişime geçilerek çok basit bir yöntemle tamamen bir lösemi kan kanseri hastasının kurtarabilirsiniz. Onun için Kızılay ekiplerini gördüğünüz her noktada gönüllü olabiliyorsunuz. Gönüllü formu doldurduktan sonra sizinle uyumlu bir hastanın çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman uyumlu bir hasta çıkarsa sizinle o zaman iletişime geçiyoruz. Yani kemik iliği nakli, kök hücre diye bilinen bağışçı adayları da Kızılay'ın kan bağış noktalarına lütfen başvursunlar” dedi.