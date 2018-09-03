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03 Eylül 2018 09:36

Nazillili bisikletçiler Muğla’dan madalyayla döndü

Nazillili Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Sporcuları, bu yıl ikincisi düzenlenen Yerküpe Menteşe Doğa Spor Festivali kapsamındaki 2.

Nazillili bisikletçiler Muğla’dan madalyayla döndü

03 Eylül 2018 09:36

Ulusal Muğla Menteşe MTB CUP Yarışlarından 5 madalya ile döndü. Geçtiğimiz yıl da katıldıkları yarışlarda madalyalarla dönen sporcular Nazilli’deki ailelerine büyük sevinç yaşattı.


Menteşe ilçesinin doğa harikası yaylalarında geçtiğimiz hafta sonu 9 kategoride gerçekleştirilen yarışlara Nazilli’den katılan 7 sporcu 5 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl kurulan Nazillili Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü’nün ikinci kez katıldığı yarışlarda yine madalya alarak Nazilli’ye dönmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Özgür Özkan, “Bu yıl 2.’si düzenlenen Ulusal Muğla Menteşe MTB CUP yarışlarına 7 sporcu ile katıldık. Genç Kategoride sporcularımız Ahmet Atıcı birinci, Eren Şenyüz ikinci ve Mustafa Çakar ise üçüncü olarak kürsüyü kapatmayı başardı. Elit kategoride yarışan Sporcumuz Oğuz Seçkin ikinci olurken Hasan Kağan Seçkin ise teknik bir sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. İnşallah önümüzdeki yıl daha çok sporcuyla yarışlara katılarak daha çok madalyayla ilçemize bir kez daha gurur yaşatacağız. Nazilli’de bisiklet sporunu geliştirmeye ve yeni sporcularla daha çok başarıya imza atmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizi desteklemek için oraya kadar gelen dostlara, buradan destek olan dostlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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