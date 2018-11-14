Nazillili doğaseverlerden Cumhuriyet yürüyüşü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 yıl önce doğaseverler tarafından kurulan ve kulüpleşme yolunda hızla ilerleyen DoğaNaz Grubu, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri haftası nedeniyle Uşak Ulubey Kanyonu'nda yürüyüş düzenledi.

Dört yılda toplamı bin 200 kilometreyi bulan ve ülke genelinde 80 yürüyüş düzenleyen grup, en son yürüyüşünü ise 122 doğaseverle yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu DoğaNaz yöneticileri Mehmet Yaşar Akgün, Latif Akgün, Hanefi Güney, Hikmet Karakaya, Filiz Temelli ve Mehmet Öztürk'ün öncülüğünde Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliği taşıyan Uşak Ulubey Kanyonu'nda yürüyüş düzenleyen 122 kişilik grup ellerindeki bayraklarla Atatürk ve Cumhuriyet için slogan atmayı da ihmal etmediler. DoğaNaz Yürüyüş Gurubu yönetimi adına konuşan Mehmet Yaşar Akgün, “Nazilli'mizde doğaseverler tarafından doğanın yok edilişini önlemek için 4 yıl önce 15 doğaseverle kurulan DoğaNaz gurubu, bugün itibariyle tüm yürüyüş etkinliklerini sayıları 100'ü bulan katılıcıyla gerçekleştirmektedir. Dört yılın ardından da kulüpleşme için çalışmalarımız başlatılmış ve bundan sonraki etkinliklerimizi kurumsal düzeyde yapmayı amaçladık.”

4 kilometreyle başlayıp bin 200 kilometreye ulaştılar

Akgün, “14 Eylül 2014 tarihinde 4 kilometrelik İsabeyli-Dallıca yürüyüşüyle başlayan gurubumuz bu güne kadar 80. faaliyeti olan Cumhuriyet Yürüyüşü'ne gelene kadar ortalama 10 km ile 20 km arasında parkurları yürümekte olup, 4 yılda bin 200 km'ye yakın doğada yol kat edip doğaseverlere çevremizdeki güzelliklerin korunması konusunda ilgilileri uyarmıştır. DoğaNaz gurubumuz milli ve manevi değerlere de önem vererek ülke bütünlüğünde önemi olan günlerde faaliyet düzenlemektedir. Bu anlamda Nazilli doğa yürüyüş gurubu DoğaNaz bu yıl ki Cumhuriyet Yürüyüşü'nü 122 katılımcıyla Uşak Ulubey Kanyonunda gerçekleştirdi. Aydın Nazilli Belediyesi ve Denizli Pamukkale Belediyesinin bayrak desteği ile gerçekleştirilen yürüyüş Ulubey Kanyonu'nda bulunan Cam Teras'tan başlamış, yürüyüşe katılanların tamamının sırtlarında taşıdıkları bayraklarla yaklaşık 18 km'lik parkur tamamlanmıştır. Parkur zirvesinde ise haftanın anlamına uygun olarak Atatürk ve Büyük Türk bayrağı açılarak saygı duruşunda bulunulmuş ve ardından İstiklal Marşımız okunmuştur. Kral Yolu ve Clandras Köprüsü'nde çektiğimiz hatıra fotoğrafları ise yürüyüşün anısı olarak ölümsüzleştirilmiştir” dedi.