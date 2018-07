Nazilli Elektrikçiler Odası yönetimi tarafından 14 Temmuz 2008’de Türkiye Elektrikçiler Federasyonu tarafından verilecek olan eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, “Elektrik tesislerinde güvenli topraklama ve koruma önlemleri adı altında düzenlenecek olan seminer, mesleklerinde yeterliliğe sahip tesisatçıların yetişmesi ve hayati önem taşıyan tesisatçılığın doğru şekilde yapılması anlamında çok önemli” dedi.

425 üyesi bulunan Nazilli Elektrikçiler Odası yönetimi tarafından önümüzdeki cumartesi günü Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro ve Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan seminere tüm oda üyesi elektrik tesisatçılarının mutlaka katılması gerektiğini ifade eden Oda Başkanı Mehmet Akyol, “Ülkemizde elektrik tesislerinin daha güvenli olması ve kullanıcıların güvenli bir elektrik tesisatına sahip olması vazgeçilmez bir gerçek ve hayati bir konudur. Günlük yaşamımızın her kesiminde, her makine ve tezgahta kullanılan elektrik enerjisi, gerek tesisatının yapılması, gerekse de kullanımı sırasında yasal ve teknik yönden gerekli tedbirlerin alınmadığı, bilim ve tekniğe uygun olarak yapılmadığı, mesleki yeterliliğe sahip ehliyetli teknik elemanlara yaptırılmadığı, ilgili kurumlarca gerekli denetimler yapılmadığı sürece daha birçok can ve mal kayıpları ile ulusal kayıplara yol açacağı vazgeçilmez bir gerçektir.” dedi.

Seminerde neler konuşulacak

Başkan Akyol, “Önümüzdeki cumartesi günü Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro ve Konferans Salonunda 09.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seminere, Türkiye Elektrikçiler Federasyonu’ndan Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail Kabakçı ve Federasyon Eğitim Danışmanı Levent Özden konuşmacı olarak katılacak. Seminerde; Uluslararası standartlar genel değerlendirme ve yenilikler, elektrik tesislerinde kısa devre, güvenlik ve koruma önlemleri, topraklama ve potansiyel dengeleme, doğrulama, testler ve ölçümler, Türkiye’de AG projelerinde yapılan hataların değerlendirilmesi ele alınacak. Elektrik tesislerinde güvenlik, topraklama ve koruma önlemleri adı altındaki seminerden ilçemizde hizmet veren elektrik tesisatçısı meslektaşlarımızın azami ölçüde faydalanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.