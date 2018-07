Nazillili elektrikçiler ‘güvenli elektrik tesisatçılığı’ eğitimi aldı

Nazilli Elektrikçiler Odası ve Türkiye Elektrikçiler Federasyonu tarafından verilen eğitimde elektrik tesisatçılığında doğru bilinen yanlışlar ve uygulamalardaki hayati hatalar anlatıldı.

Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail Kaşıkçı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Öğünç, Müdür Yardımcısı Cafer Selçuk, okulların bölüm şefleri, öğretmenler, Nazilli ve çevre ilçelerdeki elektrik tesisatçıları katıldı.

Seminerin ev sahipliğini yapan Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, “Elektrik tesislerinde güvenli topraklama ve koruma önlemleri adı altında düzenlenen seminer, mesleklerinde yeterliliğe sahip tesisatçıların yetişmesi ve hayati önem taşıyan tesisatçılığın doğru şekilde yapılması anlamında çok önemli. Ülkemizde elektrik tesislerinin daha güvenli olması ve kullanıcıların güvenli bir elektrik tesisatına sahip olması vazgeçilmez bir gerçek ve hayati bir konudur. Günlük yaşamımızın her kesiminde, her makine ve tezgahta kullanılan elektrik enerjisi, gerek tesisatının yapılması, gerekse de kullanımı sırasında yasal ve teknik yönden gerekli tedbirlerin alınmadığı, bilim ve tekniğe uygun olarak yapılmadığı, mesleki yeterliliğe sahip ehliyetli teknik elemanlara yaptırılmadığı, ilgili kurumlarca gerekli denetimler yapılmadığı sürece daha birçok can ve mal kayıpları ile ulusal kayıplara yol açacağı vazgeçilmez bir gerçektir. Bu nedenle konusunda oldukça deneyimli olan hocamızdan çok değerli bilgiler aldık. Aldığımız bilgiler hayati önem taşıyor. Tecrübe ve bilgilerini bizimle paylaşan çok değerli hocamıza, ekibine ve federasyon yetkilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Türkiye’de elektrik tesisatçılığı yanlış yapılıyor”

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro ve Konferans Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren seminerde konuşan Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail Kaşıkçı, Uluslararası standartlar genel değerlendirme ve yenilikler, elektrik tesislerinde kısa devre, güvenlik ve koruma önlemleri, topraklama ve potansiyel dengeleme, doğrulama, testler ve ölçümler, Türkiye’de alçak gerilim projelerinde yapılan hataları değerlendirdi. Türkiye’de birçok tesisat uygulamasının yanlış yapıldığını ve acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. İsmail Kaşıkçı; “Bin volta kadar kurulacak olan elektrik tesislerinde güvenlik, topraklama, insanın canı, malının korunması için yapılacak işler doğru şekilde yapılmıyor. Bir defa Türkiye’de Uluslararası alanda bugüne kadar TSE tarafından yayımlanmış standartlar normlar uygulanmıyor. Halen 40 yıl çok eski olan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği uygulanmakta. Ayrıca 2001 yılında Enerji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışma yapıldı. Çalışma sonunda topraklama yönetmeliği çıkartıldı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Ama Topraklama Yönetmeliği ülkemizde halen bilinmiyor. Hatta ve hatta AYDEM gibi büyük enerji dağıtım firmaları dahil bu yönetmeliği uygulamıyor. Bu yönetmeliği uygulatmak için herhangi bir merci de yok. Kimse bunun arkasında durmuyor. Hatta iddia ediyorum Enerji Bakanlığı da bu işi bilmiyor.” dedi.

“Yangınlar kontaktan çıkıyor” söylemleri yanlış

Prof.Dr.Kaşıkçı, elektrik kaçağı ile alakalı söylenen ‘yangınlar kontaktan çıkıyor’ söylemlerinin yanlış olduğunu da ifade ederek, “Ülkemizde yapılan elektrik tesisatları çok kötü ve yangınlara davetiye çıkarıyor. Deniyor ki ‘yangınlar kontaktan çıkıyor.’ Bu doğru değil. Türkiye’de sistemler, tesisatlar yanlış kuruluyor. İletkenler yanlış seçiliyor. Topraklama yanlış yapılıyor. Açıkçası tam bir kaos yaşanıyor. Bunun yanı sıra ne yazık ki üniversitelerimizdeki verilen eğitimler hiçbir zaman pratiği yansıtmıyor. Çok teorik, o da işe yaramıyor. Meslek liselerinde de durum aynı. Hem öğretmenlerimiz hem de üniversitelerde eğitim veren hocalarınızın bilgileri çok zayıf. Konuyu gerçekten bilmiyorlar. İnsanlarımızın okuma alışkanlığı yok. Teknisyen ya da usta, okumuyorlar, dünyadaki gelişmeleri takip etmiyorlar. Yapılan hataların en başında kaçak akım rölesi geliyor. Koskoca bir daireye bir tane takılıyor. Herhangi bir hata olduğunda bu cihaz hemen hatayı kesiyor ve tüm daire enerjisiz kalıyor. Bu röleden bir daireye bir tane konması kesinlikle yasaktır. Uluslararası alanda her Linyeye 30 mA bir kaçak akım rölesi takılmalı, bunun yanında ark söndürme cihazı ve aşırı akım koruma cihazı da takılmalıdır. Yapılan işlerin mühendislikle, teoriyle ilgisi alakası yok. Enerji veren kuruluşlar bilimden uzak anlamsız projeler istiyorlar. Hatta arka arkaya seri olarak 30 mA kaçak akım rölesi istiyorlar. Bu çok yanlıştır. 25 senelik mücadelemiz maalesef çözümsüz kaldı. Ne TSE, ne bakanlık ya da diğer kuruluşlar düzeltmek için bu yanlışa el atmadı. Türkiye’de elektrik tesisatçılığında uygulamalar bir an evvel uluslararası standartlara uygun yapılmalıdır. Bu sorunun en kısa zamanda bakanlık düzeyinde çözümlenmesi gereklidir. Aynı zamanda da enerji veren kuruluşlarında yönetmeliği uygulamaları gerekir. Yönetmelik uygulanmadığı için hatalar oradan kaynaklanıyor” dedi

Yaklaşık 7 saat süren seminer, soruların cevaplanması, plaket töreni ve teşekkür konuşmalarının ardından son buldu.