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29 Mayıs 2018 12:07

Nazillili emekliler Başkan Alıcık’a teşekkür etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şubesi üyelerine ulaşım desteği sağladı.

Nazillili emekliler Başkan Alıcık’a teşekkür etti

29 Mayıs 2018 12:07

Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Baştepe, “Başkanımız yapmış olduğu hizmetlerle yalnızca bizim değil tüm Aydın’ın takdirini kazanıyor” diye konuştu.


Kültürel faaliyetlerin artırılması ve geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Şimdiye kadar onlarca dernek, okul ve mahallemize düzenlemiş oldukları geziler için ulaşım desteği sağladık. Nazilli Belediyesi olarak ilçemizde birçok kültürel ve sosyal faaliyete imza attık. Fakat bunların yanında ecdadımızın büyük fedakarlıklarla kazandığı bu toprakların gidip yerinde görülmesi gerekiyor. Çanakkale’de bu şehirlerden biri” dedi.


Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür eden TÜED Başkanı Faruk Baştepe ise, “Başkanımız derneğimizi ziyarete geldiğinde kendisinden Çanakkale’ye gezisi için destek talebinde bulunmuştuk. Başkanımızda bizi ve üyelerimizi kırmayarak isteğimizi kabul etti. Göreve geldiği günden bu yana Nazillimizin yalnızca emekli şehri değil, çalışmak ve okumak için de Türkiye’nin en güzel memleketlerinden biri olduğunu kanıtladı. Başkanımız yapmış olduğu hizmetlerle yalnızca bizim değil tüm Aydın’ın takdirini kazanıyor” ifadelerini kullandı.




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