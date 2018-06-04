Nazillili Futsalcılar Türkiye Şampiyonasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan okul sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye Final müsabakaları Niğde’de başladı. Müsabakalara Aydın’ı temsilen büyük bir başarıya imza atarak namağlup şekilde katılan Nazilli Atatürk Ortaokulu Türkiye Şampiyonasında da iddialı. Bu güne kadar oynadığı 22 karşılaşmanın 22’sinde de yenilgi yüzü görmeden Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan başarılı sporcular, Niğde’de başlayan Türkiye finallerinde Aydın’ı temsilen A Grubunda Samsun, Yozgat ve Konya takımlarına karşı mücadele edecek.

“Aydın’a şampiyonlukla döneceğiz”

Türkiye’deki en iyi 8 takım arasına girme başarısını gösteren öğrencilerinin Türkiye şampiyonasında da şampiyonluğu hedeflediğini ifade eden Okul Müdürü Selman Kahya, “Okulumuz Niğde’deki finallerde kura çekiminde Samsun, Yozgat, Konya ve Aydın olmak üzere A gurubunu oluşturdu. 8 güçlü takım arasında şampiyonluk için mücadele edecek olan takımımıza güvenimiz tam. Bir ilki başarıp şampiyon olarak Nazilli’mize dönmek istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.