Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:26

Nazillili kadınlar türbeleri ziyaret etti

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle gezileri programı kapsamında Sümer ve Dumlupınar Mahallelerinde yaşayan kadınlar ilçedeki türbe ve şehitlikleri ziyaret etti.

Nazillili kadınlar türbeleri ziyaret etti

01 Ağustos 2018 11:26


Şeyh Muhammed Zühdi Uşşaki, Sinan Dede, Haccenbes Dede, Cinibis Harbi Şehidi Başı Kesik Halil, Evliya Cinibis Harbi Şehidi Asker Yüzbaşı Turgut Bey, Arap Dede ve Kestel türbeleri ile gaziler ve şehitler mezarlığını ziyaret eden kadınlar, dua ederek Yasin-i Şerif okudu.


Mahalle gezileri programı kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda türbe ziyaretleri düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizde her zaman geçmişimize sahip çıktık. Camilerimizi ve türbelerimizi aslında uygun olarak yeniledik. 350 yıllık geçmişiyle Nazilli’nin manevi ve kültürel değerlerinden biri olan ve yıl boyu yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbelerimiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu değerlere herkesin sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.


Geziye katılan hanımlardan Fatime Bacaksız kadınlar adına Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Türbelerimizi ziyaret edip bol bol dua ettik. Başkanımız ilçemizdeki türbelerimizi yeniledi. Kestel Mahallemizde bulunan Muhammer Efendi Türbesi’ni vatandaşların ziyaret edebileceği bir duruma getirdi. Gerekli tüm düzenlemeleri yaptırdı. Allah kendisinden razı olsun. Tüm vatandaşların buralara gelip görmesi ve maneviyatını tatması gerekiyor. Herkesi türbelerimizi ziyarete davet ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç