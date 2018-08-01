Nazillili kadınlar türbeleri ziyaret etti

Şeyh Muhammed Zühdi Uşşaki, Sinan Dede, Haccenbes Dede, Cinibis Harbi Şehidi Başı Kesik Halil, Evliya Cinibis Harbi Şehidi Asker Yüzbaşı Turgut Bey, Arap Dede ve Kestel türbeleri ile gaziler ve şehitler mezarlığını ziyaret eden kadınlar, dua ederek Yasin-i Şerif okudu.

Mahalle gezileri programı kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda türbe ziyaretleri düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizde her zaman geçmişimize sahip çıktık. Camilerimizi ve türbelerimizi aslında uygun olarak yeniledik. 350 yıllık geçmişiyle Nazilli’nin manevi ve kültürel değerlerinden biri olan ve yıl boyu yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbelerimiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu değerlere herkesin sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Geziye katılan hanımlardan Fatime Bacaksız kadınlar adına Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Türbelerimizi ziyaret edip bol bol dua ettik. Başkanımız ilçemizdeki türbelerimizi yeniledi. Kestel Mahallemizde bulunan Muhammer Efendi Türbesi’ni vatandaşların ziyaret edebileceği bir duruma getirdi. Gerekli tüm düzenlemeleri yaptırdı. Allah kendisinden razı olsun. Tüm vatandaşların buralara gelip görmesi ve maneviyatını tatması gerekiyor. Herkesi türbelerimizi ziyarete davet ediyoruz” diye konuştu.