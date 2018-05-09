Nazillili Şehit Dinek’in ismi yasşatılacak

Şehit Mehmet Dinek’in ismi verilen spor alanının açılışı için tören düzenlendi. Törene şehit ve gazi ailelerine karşı duyarlılığı ile bilinen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yanı sıra şehidin babası Kenan Dinek, annesi Sezgül Dinek ve kız kardeşi Nimet Dinek, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri, Yıldıztepe Muhtarı Ahmet Sak, Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgani Kavak, Muharip Gaziler Derneği Üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nazilli Belediyesi bünyesindeki Mehter Takımının gösterileri ile başlayan törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkandan protokole sitem

Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir teşekkür konuşması yapan Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak’ın ardından kürsüye gelen Başkan Alıcık, davet edilmelerine rağmen açılışa iştirak etmeyen protokol üyelerine ’Yazıklar Olsun’ diyerek tepkisini dile getirdi. “Kendiniz gelemiyorsanız en azından vekillerinizi, müdürlerinizi göndermenizi beklerdim” diyerek sözlerine başlayan Başkan Alıcık, “Şehit Mehmet Dinek, bizim için en değerli vatan evlatlarından bir tanesi. Siz ne kadar onur ve gurur duysanız, bu şeref, bu madalya en büyük servet. Bu herkese nasip olmaz. Mehmet Dinek evladımız, geçtiğimiz 01 Mart 2018 tarihinde kalleş bir pusuda şehit oldu. Bu vatanın evlatlarına sahip çıkmak lazım. Bu vatanın evlatlarına günü birlik anmalarla değil, her gün aileleri ile beraber olmak lazım. Biz ruhumuzda bunu yaşıyoruz. Benim evimin duvarlarında Nazilli’mizin şehitleri olan 4 evladımızın fotoğrafları var. Lafla, sözle bu işler olmaz. Ancak ruhla, yürekle olur. Biz bu evladımızın ismini meclis kararıyla buraya verdik. Ne yapsak azdır. Daha gençliğinin baharında bu evladımız ülkesi için şehit oldu. Evlatlarımız şehit oldu, Gazi oldu, bayrağımızı indirtmedi. Bu ülkeye sahip çıkmak gerekiyor. Böyle güzel bir evladımızın ismini burada yaşatmak çok güzel" dedi.

Başkan konuştu, aile gözyaşı döktü

Başkan Alıcık’ın konuşması süresince Şehit Mehmet Dinek’in anne, baba ve kız kardeşinin gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Alıcık’ın duygu dolu konuşmasının ardından şehitler için dua edildi ve törene katılanlar spor alanının açılış kurdelesini hep birlikte keserek alanı gezdi.

Kay kay pisti ve tenis kortları bulunuyor

Yapımı Nazilli Belediyesince üstlenilen ve 950 bin liraya malolan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek Spor Alanı’nda 2 adet tenis kortu ve kay kay alanları bulunuyor. Yıldıztepe Mahallesi Menderes Anadolu Lisesi güneyinde, botanik park batısındaki spor alanı toplamda 5 bin 300 metrekareden oluşuyor.