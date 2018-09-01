Nazillililer kurtuluş gününde Teoman’la coşacak

yıldönümünde ünlü Rock sanatçısı Teoman konseriyle coşacak. 5 Eylül gecesi İstasyon Meydanında sahne alacak olan sanatçı sevenlerine en güzel eserlerini seslendirerek kurtuluş coşkularına ortak olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak tüm Aydın genelinde düzenlediği konserler arasında yer alan Teoman konseri Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü olan 5 Eylül tarihinde gerçekleştiriliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Rock Müziğinin başarılı yorumcularından olan Teoman’ın Nazilli İstasyon Meydanı’ndaki konseri saat 21.00’de başlayacak. Ücretsiz olan konserde Nazilli ve çevre halkı kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Halkımızın coşkusuna hep birlikte ortak oluyoruz. İl genelindeki konserlerimiz aralıksız olarak devam edecek” denildi.