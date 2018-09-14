Nazilli'nin 114'lük çınarını kaybetti

Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Başkenti olarak bilinen Aydın'ın Nazilli ilçesinde 114 yıl sağlıklı ömür süren ve hayatı boyunca doktor yüzü görmeyen Hediye Candemir hayatını kaybetti. Nazilli'nin en yaşlısı olma unvanını da elinde bulunduran Candemir, Pirlibey Mahallesinde defnedildi.

Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe olarak bilinen Nazilli'de 114 yaşındaki Hediye Candemir'de son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli'nin en yaşlı ismi olarak bilinen Candemir, dün öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının “Hayatı boyunca hiç hastaneye gitmedi” dediği Candemir, gece saat 12.00 sularında hayatını kaybetti. Torununun torununu gören ve 7 çocuk sahibi olduğu öğrenilen 1904 doğumlu Hediye Candemir'in 2 çocuğunun ise Kurtuluş Savaşı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşamı boyunca Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi ve Türkiye'nin kuruluşuna tanıklık ettiği belirtilen Candemir dün öğle saatlerinde Pirlibey Çarşı Camisi'den son yolculuğuna uğurlanarak Pirlibey Kabristanlığı'na defnedildi.