Nazilli’nin cadde ve sokaklarında büyük dönüşüm

İlçe genelindeki cadde ve sokaklarda büyük bir dönüşüm başlattıklarını belirten Alıcık, Nazilli’nin modern ve ferah yollara kavuştuğunu ifade etti.

Nazilli genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklara parke taşı döşenmesi için talimat veren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi 1703 sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 100 metre uzunluk ve 15 metre genişlikteki 1703 sokakta yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Alıcık, “İlçemizin cadde ve sokaklarında büyük bir dönüşüm başlattık. Çağımıza uygun modern ve kullanışlı yollar yaptık. Nazilli Belediyesi olarak vatandaşlarımızı hizmetle buluşturduk. Söz verdiğimiz gibi elektrik, su, telefon ve doğalgaz altyapısı tamamlanan tüm yollara parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Gururla söyleyebilirim ki büyüyen ve gelişen Yıldıztepe Mahallemizde çok güzel işlere imza attık. Şu an yapılan ve yapımına devam edilen yollarla birlikte Nazillimizin en gözde mahallelerinden biri haline geldi. Merkez ve kırsal mahallelerimizde bu değişim ve dönüşümün yaşanması için projeler ürettik. Uzun yaşam markası haline gelen Nazillimiz için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.