Nazilli’nin çehresi değişiyor

İlçede bulunan dernek ve STK’ların ürünlerini sergileyebilecekleri stantların eklendiği yolda peyzaj çalışmaları yapılarak ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırıldı.

Uğur Mumcu Parkı ile Halk Eğitim Merkezi arasında kalan ve araç trafiğine kapalı Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi Yolu Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi.

Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki sevgi yolunun ışıklandırma sistemi tamamen yenilenerek deforme olmuş parke taşları söküldü. Peyzaj çalışmaları tamamlanan yola oturma bankları eklenerek vatandaşların gün içerisinde keyifli vakit geçirebileceği bir alan kazandırıldı.

Hazırlanan projeye uygun olarak düzenlenen ve tamamı stabilize edilen yola kulübeler eklenerek sivil toplum kuruluşlarının kendi ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan oluşturuldu.

Projenin hayata geçirilme süresince çalışmaları sık sık inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşların talepleri doğrultusunda yenilenen Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi Yolu ile ilgili, “Ekiplerimiz yaklaşık 4 ay gibi bir sürede çalışmalarını tamamladı. Eski ve ömrünü tamamlamış parke taşları, ışıklandırma sistemleri tamamen yenilenerek Park Bahçe müdürlüğümüz tarafından çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. İlçemizde bulunan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bizden bir talebi vardı; tanıtımlarını yaparak ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan. Vatandaşlarımızın gün içerisinde sık sık kullandığı ve trafiğe kapalı sevgi yolumuzun bunun için uygun olacağını düşündük. Bunun için 5 adet kulübe ekleyerek derneklerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi Yolu’na eklenen tanıtım stantlarında Anneler Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, NAZENDER, Nazilli Turkuaz Derneği, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ve Halk Eğitim ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını gerçekleştirecek.