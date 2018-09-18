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Nazilli'nin doğal kar helvası tescillendi

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası’nın (NTO) Türk Patent Enstitüsüne yaptığı müracaat sonucu ilçeye özgü doğal kar şerbeti ‘Nazilli Kar Helvası’ adıyla tescillendi.

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) Türk Patent Enstitüsüne yaptığı müracaat sonucu ilçeye özgü doğal kar şerbeti ‘Nazilli Kar Helvası' adıyla tescillendi.


NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; “Nazilli Ticaret Odası olarak yöresel ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Bölgemizin dağlarından gelen doğal kar ile vişne şurubunun karıştırılmasıyla elde edilen, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Nazilli Kar Helvası adıyla tescillendi. O artık şehrimizin coğrafi işareti” dedi.

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