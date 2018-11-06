Nazilli'nin üretken bayanları stantlarına kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üç yıl önce sosyal medyada örgütlenerek evlerinde yaptıkları reçelden turşuya, tarhanadan el örgüsüne kadar yüzlerce çeşit malzemeyi sayfalarında satışa suna bayanlara Nazilli Belediyesi el uzattı. Sivil Toplum Kuruluşlarına özel hazırlanan sokaktaki ahşap kulübelerden iki tanesi tahsis edilen bayanlar ilk satışlarını Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a yaptı.

50 bine yakın üyesi bulunan Nazilli Bayanları isimli sosyal medya grubu, bundan böyle ürettiğini Nazilli Beleyesi tarafından kendilerine tahsis edilen özel satış standında satabilecek. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ile Uğur Mumcu Parkı arasında kalan trafiğe kapalı sokakta geçtiğimiz yıl açılan ‘Sevgi Yolu' da adı verilen Şehit Mehmet Keklikoğlu Yolu'ndaki özel ahşap satış stantlarından ikisini satış standına çeviren Nazilli Bayanlarının ilk günkü satış açılışına Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, İlçe Mal Müdürü Abdurrahim Nurel, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Turan, Müdür Yardımcısı Bilge Akan Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Rumeysa Alıcık, çok sayıda davetli ve Nazilli Bayanları Grubu üyeleri katıldı. Açılışta ilk alışverişi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük eşleri ile birlikte yaparak kadınlara destek oldu.

Açılışta konuşan Nazilli Bayanları Yöneticisi Bahar Beşer Deveci, üç yıl önce sosyal medyada örgütlendiklerini ifade ederek, “Bizler ev hanımları olarak 3 yıl öncesinde ‘Nazilli Bayanları' olarak bir grup açtık. 3 yıl sonrasında 50 bine yakın üyemiz oldu. Birlikte kalabalık bir aile olduk. El işinden, turşularımıza kadar birçok ürünü evde üretip sergilemeye başladık. Nazilli Belediye Başkanımızın bize verdiği bu stantları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Reçelden, patiğimize kadar, makarnasından iğne oyalarına kadar birçok ürünü elimizde yapıp, evde üretip sunuyoruz ve bunları evimize bir kazanç olarak geri dönüşümünü yapmaya başladık. Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'ın da katkılarından dolayı ona minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz. Bize 4 tane stant verdi. Dönüşümlü olarak grubumuzda her gün stantları açık tutmaya çalışacağız. Ürünlerimizi satmaya devam edeceğiz. Bu şekilde de evimize ekonomik olarak bir kazanç sağlayacağız. Kadınlar üretkendir ve her şekilde bunu gösterir. Ürettiğini de en iyi şekilde sunmayı bilir” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan'da, “Nazillili kadınların açmış olduğu bu tür sergilere biz Milli Eğitim ve beraberinde Halk Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimiz her zaman yanlarında olacaktır. Kapımız her zaman açıktır. Sonuna kadar yanlarındayız. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler ise, Nazillili bayanların kendi el emekleriyle hazırlamış oldukları yöresel ürünlerin sergilendiği bu sokağın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Büyük bir özveri, emek harcanarak elde edilen bu ürünler doğal olarak satılıyor. Nazillili bir girişimcimizin ürettiği Kozalak Reçelini tattığımızda gerek aromasıyla gerekse bize verdiği tadıyla çok hoş bulduk. Tabi ki bu emeklerin daha da geliştirilerek ilçe ekonomisine ve kadınlarımızın kendi bütçelerine katkı sağlamasını istiyoruz. Yöresel ürünler atalarımızdan gelen geleneklerin yaşatılmasıdır, birer mirastır. Bu mirasın da bizden sonraki nesillere de aktarılması yönünde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da bu tür özellikle gıda ürünlerinin üretilmesi konusunda biz girişimci bayanlarımızın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'da, stantların bulunduğu yola Nazillili Şehit Mehmet Keklikoğlu'nun ismini verildiğini ifade ederek,

“Bu yol şehit kardeşimizin ismini verdiğimiz bir yol. Yürüyüş yolu, sevgi yolu olarak da geçiyor. Bundan dolayı biz burayı istedik ki farklı bir şekil oluşsun. Burada bayanlarımız olsun, engellilerimiz olsun, böyle aktif çalışan derneklerimiz olsun, kendi el ürünlerini satabildikleri yer olsun istedik. Bu da oluştu. Şuan burada Halk Eğitim Merkezi, Turkuaz Kadınlar Derneği, Anneler Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Engelliler Derneği ve yeni Nazilli Bayanları grubu var. Bunlar burada el ürünlerini sergiliyorlar ve aile ekonomisine, ev ekonomisine katkıları oluyor. Bu da bizim için sosyal belediyecilik açısından önemli. Nazilli Belediyesi olarak ev hanımlarımızı biraz daha piyasaya, ev ekonomisine kazandırmaya ve yardımcı olmaya da çalışıyoruz” dedi.

Evlerinde ürettiklerini Belediyenin sağladığı imkanlarla bundan böyle daha kolay satış yapacaklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, “Nazilli Bayanları adlı gruba mensup kadınlarımız bugün belediyemizin kendilerine sağlamış olduğu bu imkanlar içerisinde kendi üretmiş oldukları doğal ürünlerini yılın 365 gününde açık olacak olan ve kendilerine ait olan bu yerde halkımıza satmaya başlıyor. Hem kendi doğal ürünlerini hem de el ürünü malzemeleri halkımızla buluşturacaklar, evlerine bir katkı sağlamış olacaklar. Bunu şu açıdan önemsiyoruz; kadınımızın sadece evlere hapsolup yer almaması gerektiğini, toplumsal ve sosyal hayatın içerisinde olması gerektiğini sürekli savunuyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de bugün burada gerçekleşmiş oluyor. Burada emeği geçen tüm Nazilli Bayanları Grubu üyesi kadınlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı ve güzel yöresel ürünlerle halkımızın hizmetinde olacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.