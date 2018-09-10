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Nazilli'nin yükselen değeri: Organize sanayi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Mesut Erdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat, Fen İşleri Çavuş Erol Atıcı, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanan sanayi dükkanlarının inşaat çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Mesut Erdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat, Fen İşleri Çavuş Erol Atıcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan sanayi dükkanlarının inşaat çalışmalarını inceledi.



Başkan Alıcık, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 1032 sokakta yapımına başlanan sanayi dükkanlarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Alıcık, sanayi alanında da büyük yol kat edildiğinin altını çizdi.


Proje hakkında bilgi veren Alıcık, “Sanayi dükkanlarımız 140 metrekareden oluşuyor. Dükkanların ihale bedeli 1 milyon 185 bin lira olarak belirlendi. Mayıs ayında yapımına başladığımız dükkanlarımızın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Nazilli'mizin farklı bir yüzü oldu. Büyüyüp gelişmeye ve değer kazanmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Nazilli'mize kazandırdığımız 11 adet sanayi dükkanımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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