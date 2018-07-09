Nazillispor’un efsanesine unutulmayacak ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazillispor’un yaşayan efsanesi 79 yaşındaki Aktay Atilla’yı, Nazillispor eski oyuncuları Faik Aktar, Ahmet Binici ve İsmet Gümüş ile birlikte kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

Naz Naz’ın tarihine adını altın harflerle yazdıran Atilla’yı görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Alıcık, “Aktay Babamız 2016 yılında İzmir Yeşilyurt’taki huzurevinden Nazilli’ye getirildi. Kendisini sık sık ziyaret ediyorum. Bugün de eski futbolcu arkadaşları ile ziyarette bulunduk. Beyefendiliği, futbolcu kimliği, güçlü yapısı ve Nazillispor’da elde ettiği başarılarla her zaman büyük bir hayranlık duyduğumuz Aktay Atilla her zaman başımızın tacıdır. Allah, onlara uzun ömürler versin. Futbol insanları birbiriyle kaynaştıran bir spor. Şimdi yaşadığımız futbol aşkı o zamanlarda doğmuştur. O dönemki ruhu bizlere yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Huzurevinin ardından Aktay Atilla ve futbolcu arkadaşları ile birlikte, Nazilli Belediyespor profesyonel futbol takımının antrenmanlarını sürdürdüğü Yıldırım Demirören Spor Tesislerine giden Alıcık, "Şu an Nazillimiz için çok kıymetli 4 isim ile birlikteyiz. Hem karakterleri hem de oyunculukları ile yılların silemediği bu isimler, Nazilli Belediyesporumuza örnek olmalıdır" dedi.

Tesisleri gezen Atilla, “Burada eski futbolcuların resimlerini görmek arkadaşlarım kadar beni de mutlu etti. Ziyaretleri ile beni çok mutlu eden futbolcu kardeşlerime ve böyle bir tesisi Nazillimize kazandıran Haluk Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendi dönemimizde böyle bir imkanımız yoktu. Futbolu bu kadar seven ve takımına sahip çıkan bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar” ifadelerini kullandı.