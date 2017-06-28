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28 Haziran 2017 10:10

Nazilli’ye altın eldiven

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor’un 29 yaşındaki kaleci Zülküf Özer ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Nazilli’ye altın eldiven

28 Haziran 2017 10:10


Aydınspor 1923’ten kaleci Evren Özyiğit’i geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan Nazilli Belediyespor, tecrübeli kaleci Zülküf Özer ile temasa geçti. Teknik direktör Fatih Akyel’in iyi bir kaleci istemesinin ardından harekete geçen yönetim, 29 yaşındaki file bekçisine teklif götürdü. Siyah beyazlıların bu transferde önemli aşama kaydettiği öğrenilirken, oyuncunun alacağı fiyat konusunda bazı anlaşmazlıkların olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor’da geçiren başarılı eldiven bonservisini elinde bulunduruyor.




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