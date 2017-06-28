Nazilli’ye altın eldiven

Aydınspor 1923’ten kaleci Evren Özyiğit’i geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan Nazilli Belediyespor, tecrübeli kaleci Zülküf Özer ile temasa geçti. Teknik direktör Fatih Akyel’in iyi bir kaleci istemesinin ardından harekete geçen yönetim, 29 yaşındaki file bekçisine teklif götürdü. Siyah beyazlıların bu transferde önemli aşama kaydettiği öğrenilirken, oyuncunun alacağı fiyat konusunda bazı anlaşmazlıkların olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor’da geçiren başarılı eldiven bonservisini elinde bulunduruyor.