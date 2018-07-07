Nazilli’ye meyve bitkileri parkı kazandırılıyor

4 bin metre kare alan üzerine kurulan ve 40 çeşit meyvenin yetiştirildiğini parkın kısa sürede tamamlanacağını belirten Alıcık, “Projemizin hayata geçmesi ile aile, sağlık ve çocuk kavramlarını aynı çatı altında topladık. Nazillimizde hem teknolojik yenilikleri hem de tarımsal üretimi öğrenen, araştıran ve proje üreten bir nesil yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 721 Sokakta yapımına başlanan Meyve Bitkileri Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Projenin, ‘uzun yaşam’ alanında markalaşan Nazilli’nin tanıtımı için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “İlçemizde yetişen meyvelerin tümünün üretiminin yapılacağı parkın hemen yan kısmına eklenecek olan oturma alanları, oyun grupları ve yeşil alan ile aile, çocuk ve sağlık kavramları aynı çatı altında toplamış olacağız. Ülkemizde üretilen ürünlerin en kalitelisi ilçemizde yetişiyor. Nazillimiz uzun yaşamda markalaşan kentlerden birisi. Ayrıca bu projede amacımız çocuklarımızın tükettikleri meyvelerin nasıl yetiştiğini öğrenmesi. Nazillimizde hem teknolojik yenilikleri hem de tarımsal üretimi öğrenen, araştıran, proje üreten bir nesil yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 bin metre kare alan üzerine kurulan parkta, iğde, elma, erik, kayısı, kestane, cennet elması, muşmula, ceviz, şeftali, kiraz, üzüm, badem, dut, ayva, kızılcık, hünnap, alıç, keçi boynuzu, böğürtlen, frenk elması, fıstık çamı, kivi, kaymak ağacı, limon, kamkat, yaban mersini, aronya, armut, goji berri, frambuaz ve dağ çileği gibi onlarca bitki çeşidi bulunuyor.