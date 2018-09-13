Nazilli'ye modern ve güvenli yeni köprü

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aydoğdu Mahallesi Dereköy Çayı üzerinde kurulan ve 17 günde tamamlanan köprü, korkuluk ve aydınlatma çalışmaları yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Yaklaşık 27 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki 3 gözlü menfez köprünün ilerleyen günlerde açılışının yapılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Günümüz şartlarına uygun olmayan, kullanışsız eski köprüyü yıkarak yerine modern bir köprü inşa ettik. Araç trafiğinin yanı sıra okullara geçiş güzergahında bulunan köprümüzün genişletmesi yapılarak Nazilli'mize kazandırıldı. Belediye ekiplerimizce aydınlatma çalışmaları yapılarak tamamlanan yeni köprümüz Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İlçeye yapılan hizmetlerin Nazilli halkı tarafından korunarak sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak 7'den 70'e herkese hitap eden projeleri hayata geçirdik. Ancak önemli olan yapılan eserlere sahip çıkıp gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmak” dedi.