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10 Temmuz 2017 15:38

NAZKENT 6. etap konutlarının kuraları çekildi

Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan NAZKENT 6.

NAZKENT 6. etap konutlarının kuraları çekildi

10 Temmuz 2017 15:38

Etap konutlarının kura çekimleri Nazilli Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.


Nazilli Belediye Başkanlığının mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmalarına yönelik 2017 yılı Şubat ayının başında temeli atılan Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiindeki 32 dairelik NAZKENT 6. Etap konutlarının kura çekilişleri yapılarak sahiplerini buldu.


Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen kura çekilişinde 32 daire sahibi kendi çektikleri kuralar ile dairelerini belirledi. Kura çekilişinde Başkan Yardımcıları Mesut Erdemir ile Mustafa Akkaya yer aldı. Daireler hakkında kısa bir açıklamada bulunan Mustafa Akkaya dairelerini kura yolu ile belirleyen hak sahiplerinin dairelerine Kasım sonunda teslim alacaklarını belirtti. Nazilli Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde bulunan tapunun 166 ada 4 nolu parselinde kayıtlı yaklaşık 3900 metre karelik, bir alanda tasarlanmış olan konutların A1, A2 ve B1, B2 bloklarından oluşup her blokta 8’er daire bulundurduğunu belirten Başkan Haluk Alıcık NAZKENT toplu konut projeleri ile bu güne kadar 290 dar gelirli vatandaşı konut sahibi yaptıklarını söyledi.


Nazilli Belediyesi olarak toplu konutta çok iyi noktalarda olduklarını vurgu yapan Başkan Alıcık “Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapma amacıyla hayata geçirdiğimiz dairelerin tamamı 3 oda bir salondan oluşmaktadır. Binalar ısı yalıtımlı, ısıtma boru tesisat boruları çekilmiş, asansörlü ve son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Binaların tüm alt yapı ve çevre düzenlemesi bu güne kadar olduğu gibi yine Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleşecektir. Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin TL olarak belirlendi ki bu fiyat günümüz şartlarında piyasa koşullara göre en uygun fiyattır. Bu gün burada dairelerini belirleyen tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.




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