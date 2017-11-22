3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Necip Saraç, Aydın ve Muğla esnafına ücretsiz yeni nesil yazarkasaya sahip olma imkanı sağlandığını müjdeledi.

TESKOMB ve Halk Bankası’nın işbirliğiyle ücretsiz dağıtılacak yeni nesil yazar kasalarına cihaz ücreti ödemeden sahip olacakları kampanyanın başvuru alma işlemleri 3. Bölge (Aydın-Muğla) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ne bağlı kooperatiflerde de başladı.

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski tip yazar kasa ve pos makinelerinin hurdaya ayrılması, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un, 69 ve 70 no’lu genel tebliği kapsamında 2014 yılı cirosu 150 bin TL’den az olan mükellefler için zorunlu olması sebebiyle 3. Bölge (Aydın-Muğla) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ne bağlı 43 kooperatifin başkan, temsilcisi ve personellerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya 3. Bölge Birliği Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Necip Saraç, 3. Bölge Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, birlik personeli, kooperatif başkanları, temsilcileri ve personelleri, İnfoteks Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Yavuz, Esgimtaş A.Ş. Teknik Destek Sorumlusu Özgür Özol ve Vera Delta temsilcisi katıldı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un, 69 ve 70 no’lu Genel Tebliği kapsamında 2014 yılı cirosu 150 bin TL’den az olan mükellefler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski kasalarının hurdaya ayrılması ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunu için son günü olduğunu söyledi. Düzenlenen toplantıyla birlikte Birliğe bağlı kooperatiflerde ücretsiz yazarkasa için başvuruların alınması sürecinin de başlamış olduğunu belirten Saraç, “Piyasa değeri 1300 TL ila 1850 TL arasında cihaz ücretleri olan yeni nesil yazarkasaların ücret yükünü TESKOMB ortaklarının sırtından kaldırmak için Halk Banksı ile başlattığımız cihaz ücreti olmadan yeni nesil yazarkasaların başvuruları bugün itibariyle kooperatiflerimiz üzerinden alınmaya başlayacaktır. Sektör ayırt etmeksizin tüm ortaklarımızın başvurularını en kısa zamanda işleme alarak, ücretsiz yazar kasalarına kavuşmalarını ve kanuni zorunluluklarını cihaz ücreti ödemeden yerine getirmelerini sağlayacağız. Yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren kanuni zorunluluğun böylesi bir destek ile esnafa ulaştırılması sayesinde 1 Ocak 2018 son gün beklenmeden sahip olmak için 3400 TL ila 5400 TL arasında değişen aylık kredi kartlı işlem sözü vermek yetiyor. Sınırlı sayıda dağıtılacak olan cihaz ücretsiz yeni nesil yazarkasa için ortağı olduğunuz veya size en yakın kredi ve kefalet kooperatifine başvuru yapabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgiye ise www.teskomb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

TESKOMB ve Halk Bankası kampanyasıyla esnafın cihaz ücreti ödemeden yazarkasa sahibi olması hakkında bilgi verdi. İnfoteks Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Yavuz ise, ücretsiz yeni nesil yazarkasanın yanı sıra küçük esnafın yeni nesil yazarkasalar üzerinden satış ve stok raporu alabilmeleri için 1700TL değerindeki muhasebe programı ve 48 ay boyunca yaklaşık 600 TL değerindeki GSM hat bedelinin de ücretsiz geldiğine dikkat çekti. Son teknoloji yeni nesil yazarkasalarla birlikte esnafın büyük bir kolaylığa erişeceğini bildiren Yavuz, ücretsiz yeni nesil yazarkasa dağıtımında yerli üretim yapan iki markada 4 ayrı model yazarkasa seçeneğinin bulunmakta olduğunu sözlerine ekledi.