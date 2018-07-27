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27 Temmuz 2018 14:34

Nefes kredisi KUTO üyelerine nefes aldırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde geçtiğimiz yıl başarı ile gerçekleştirilen “TOBB Nefes Kredisi” projesinin bu yıl da tekrarlanmasıyla, Nefes Kredisi sezon öncesi Kuşadası Ticaret Odası üyelerine nefes aldırdı.

Nefes kredisi KUTO üyelerine nefes aldırdı

27 Temmuz 2018 14:34



Kuşadası Ticaret Odası’nın mali gücüyle anlaşmalı olan 4 ayrı bankaya para yatırılarak oluşturulan kredi hacmiyle, 126 Kuşadası Ticaret Odası üyesi toplam 13 milyon 215 bin TL kredi kullandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; içinde bulunulan ekonomik süreçte Kuşadası Ticaret Odası olarak anlaşmalı bankalara para yatırarak oluşturduğumuz kredi hacminden 126 üyemiz yararlandı. Üyelerimiz;6 ay geri ödemesiz,12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vadeli ve aylık brüt 0,99 faizli olarak toplam 13 milyon TL’nin üzerinde nefes kredisi kullanarak, sezon öncesi nefes aldılar. Kuşadası Ticaret Odası mali gücünü kullanarak geçtiğimiz yıl da bankalara 600 bin TL oluşturmuş, Oda üyelerinin kullanımına 10 milyon TL kredi hacmi oluşturmuştu. 2018 Yılı için de, TOBB tarafından anlaşma sağlanmasıyla, üyelerimiz anlaşmalı 4 ayrı bankadan düşük faizli Nefes Kredisi kullandılar” diyerek, Kuşadası Ticaret Odası’nın mali gücünü üyelerinin yararına kullandığını belirtti.




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